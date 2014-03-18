"Свободовцы" силой и угрозами заставила главу "Первого национального" написать заявление об отставке

Это подтвердил сам Пантелеймонов в эфире "Громадського ТВ".

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Представители "Свободы" приехали в НТКУ в 19.30 и имели с Пантелеймоновым, по его словам, длинный и назойливый разговор, пишет Украинская правда.

После него временного руководителя "Первого национального" заставили написать заявление.

Как было видно из видео Александра Аронца народные депутаты силой посадили Пантелеймонова, били его по лицу и голове.

Депутат от "Свободы" Игорь Мирошниченко называл руководителя НТКУ "москалюкой" и обвинял его постоянной лжи на канале во время Майдана.

Затем около 20 человек затолкали Пантелеймонова во внедорожник и вывезли в неизвестном направлении.

Игорь Мирошниченко в телефонном разговоре пояснил, что это совершено за критику "Свободы" на телеканале "Первый национальный", который в это время транслировал "Общественное ТВ".