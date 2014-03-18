У Аксенова переврали, что в Симферополе убили бойца "самообороны"

По данным агентства, еще двое "бойцов" ранены.

Читайте такжеПри штурме оккупантами военного топографического центра в Симферополе убит украинского солдата

Издание, ссылаясь на свои источники, заявляет, что "бойцы самообороны" пострадали от "стрельбы из снайперской винтовки", "которая велась с недостроенного дома напротив украинской военной части".

В то же время руководитель медиа-центра Минобороны Украины в Крыму Владислав Селезнев сообщил "Украинской правде", что в том же самом месте и в то же время был убит украинский прапорщик.

Мужчина получил смертельное ранение во время штурма украинского фотограмметрического центра в Симферополе. Из окон вблизи объекта работали российские снайперы.

Селезнев также сообщил, что нападавшими на объект оказались сотрудники российского спецназа.

Среди украинских военных есть, как минимум, еще один раненный. К нему не пропускают "скорую помощь".