СМИ: Страны G7 уже готовятся провести следующий саммит без России

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на немецкое издание Spiegel-Online.

По информации издания, для проведения следующей плановой встречи глав государств и правительств стран "Большой семерки" ищут другое место вместо Сочи, где должно было состояться заседание.

Издание предполагает, что отказ проводить саммит в июне в Сочи, свидетельствует, что Россия может потерять статус члена G-8. Также сообщается, что сейчас проверяется возможность проведения запланированных на апрель германо-российских правительственных консультаций.

Читайте такжеПутин об отказе лидеров G7 приехать в Сочи: "Если они не хотят приезжать, ну не надо"Читайте такжеSpiegel-Online со ссылкой на источники в правительстве ФРГ отмечает, что альтернативное место встречи в июне предложило британское правительство. У других участников G7 возражений относительно Лондона не возникло.

Если же президент России Владимир Путин не изменит свою позицию в отношении Крыма, Берлин откажется также от проведения запланированных на апрель германо-российских правительственных консультаций в Лейпциге, говорится в сообщении Spiegel-Online.

В крайнем случае речь может идти о "небольшом холодном формате. При таких обстоятельствах ничто другое не имеет смысла", - заявили в немецком правительстве.