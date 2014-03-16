Турчинов назначил еще трех губернаторов
00:24, 16 марта 2014Политика
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Новых председателей ОГА получили Черновицкая, Винницкая и Хмельницкая области.
Исполняющий обязанности президента Украины назначил председателей ОГА в Черкасской, Черновицкой и Хмельницкой областях.
Как сообщает пресс-служба и.о. президента, соответствующие указы Турчинов подписал сегодня.
Согласно указу, председателем Черкасской областной государственной администрации назначен Юрий Ткаченко, Черновицкой ОГА - Михаила Романова, Хмельницкой ОГА - Леонида Пруса.
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