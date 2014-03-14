Неизвестные вооруженные люди похитили начальника военного госпиталя в Симферополе

Об этом сообщил начальник крымского медиа-центра Министерства обороны Украины Владислав Селезнев.

«Эти лица забрали с собой начальника госпиталя полковника, затолкав его в красный микроавтобус. Вывезли в неизвестном направлении», - написал Селезнев на своей странице в «Фейсбук».

Как сообщал УНИАН, несколько дней назад так называемая "самооборона" Крыма взяла госпиталь под свой контроль. Работа учреждения не прекращалась.

Ранее в Минобороны РФ похвастались, что Крым является "самым спокойным и самым стабильным" регионом Украины.