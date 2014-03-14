Неизвестные вооруженные люди похитили начальника военного госпиталя в Симферополе
19:21, 14 марта 2014Политика
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Трое неизвестных вооруженных людей в пятницу вечером прибыли в расположение Симферопольского военного госпиталя и вывезли в неизвестном направлении его начальника Евгения Пивовара.
Крым контролируют неизвестные вооруженные люди / REUTERS
Об этом сообщил начальник крымского медиа-центра Министерства обороны Украины Владислав Селезнев.
«Эти лица забрали с собой начальника госпиталя полковника, затолкав его в красный микроавтобус. Вывезли в неизвестном направлении», - написал Селезнев на своей странице в «Фейсбук».
Как сообщал УНИАН, несколько дней назад так называемая "самооборона" Крыма взяла госпиталь под свой контроль. Работа учреждения не прекращалась.
Ранее в Минобороны РФ похвастались, что Крым является "самым спокойным и самым стабильным" регионом Украины.
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