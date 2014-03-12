В Минобороны РФ считают Крым "самым спокойным и стабильным" регионом Украины

В Минобороны России назвали уголовное дело против командующего Черноморским флотом вице-адмирала Александра Витко "очередной провокацией, которая может дестабилизировать обстановку в Крыму".

Об этом заявил журналистам заместитель министра обороны РФ Анатолий Антонов, передает ИТАР-ТАСС.

"Такие действия (открытие уголовного дела против Витко - УНИАН) могут послужить источником дестабилизации обстановки в Крыму - в настоящее время самом спокойном и стабильном регионе Украины", - сказал Антонов.

Читайте такжеГенпрокуратура возбудила дело в отношении командующего ЧФ РФ Витко Российский чиновник уверен, что "командующий Черноморским флотом выполняет свои обязанности на законных основаниях в строгом соответствии с действующими российско-украинскими соглашениями о базировании российского флота на территории Украины и уставом Вооруженных сил Российской Федерации".

Гепрокуратура возбудила дело против Витко 5 марта. Ему инкриминируется подстрекательство к государственной измене, а также организацию диверсий в отношении военных Украины.

В течение последних недель российские войска оккупировали Крым, захватив базы некоторых частей украинской армии. ЧФ РФ принимал активное участие в интервенции, блокируя украинский флот.