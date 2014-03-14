В Днепропетровске собирают Всемирное славянское вече, чтобы дать оценку действиям Путина

Об этом сообщил председатель правления Днепропетровского общинного фонда «Днепровские пороги» Игорь Шпирка, сообщает Мост-Днепр.

По его словам, дипломатические средства решения конфликта по Крыму практически исчерпаны.

Читайте такжеУкраинские генералы призывают Путина немедленно вывести российские войска"Россия не хочет идти на переговоры. Остался последний мирный путь – объявить «Всемирное славянское вече» и дать моральную, правовую и историческую оценку действиям Владимира Путина. Свое обращение я отослал во всевозможные инстанции", - сказал Шпирка.

Напомним, ранее экс-глава польского правительства, сенатор Влодзимеж Цимошевич заявил, что потом россиянам будет стыдно за действия Путина в Крыму.