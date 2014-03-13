Россиянам будет стыдно за действия Путина в Крыму - польский сенатор

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше выразил экс-глава польского правительства, сенатор Влодзимеж Цимошевич.

"Сейчас большинство россиян отравлено пропагандой и национализмом. Некоторые отрезвеют и будет им стыдно, а другие поймут, какую цену платит их страна, и просто изменят свое мнение", - сказал он.

Цимошевич обратил внимание на то, что Россия впервые за последние 50 лет заставила людей в Европе бояться войны, и заявил, что это "ей долго не забудут".

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Он назвал возможную войну из-за кризиса в Украине наихудшим из вариантов развития событий и выразил надежду, что до этого не дойдет.

"Я не желал бы этого Украине, потому что ваше государство потеряло бы больше всего в результате военного конфликта", - сказал Цимошевич, отметив, что на Россию лучше оказывать давление экономическими методами.

По его убеждению, мир не признает присоединения Крыма к РФ, а россияне больше потеряют, чем выигрывают в результате последних событий. "В более длительной перспективе баланс этой аферы будет очень минусовым для России", - сказал Цимошевич.