СМИ: Российские солдаты 17 марта начнут штурмовать украинские части в Крыму

Россияне говорят, что действовать по-настоящему они начнут 17 марта, сообщает ТСН.

Заблокированные части переименуют на бандитские формирования, чтобы законно на них зайти. Украинцам предложат два варианта: служить за пределами Крыма или принимать российское гражданство.

Читайте такжеКС признал неконституционным референдум в КрымуЧитайте такжеКто окажет сопротивление, тех будут брать вооруженным штурмом. Мирное население обещают не трогать, а просто менять ему паспорта на российские.

В случае необходимости, мирное население будут прятать в подвалах.

Напомним, один из представителей незаконных военизированных формирований в Крыму признался, что россиян начали свозить на полуостров еще до победы Майдана и бегства Януковича.