Россиян начали свозить в Крым еще до свержения Януковича

Об этом он заявил в Симферополе на камеру.

Когда журналистка подошла к группе людей в камуфляже и с георгиевскими лентами, один из них после недолгого сопротивления признался, что он из Кубани, не знает, кого и от кого здесь защищает, стоит здесь уже около месяца и будет оставаться до 16 марта.

Читайте такжеПолтысячи крымских татар митингуют против референдума в СимферополеКак известно, 16 марта самопровозглашенные власти Крыма попытаются провести референдум о присоединении к России. Ни одна страна, кроме России, пока не признала его легитимности.

Примечательно, что, хотя Россия до сих пор официально не признает факта военной интервенции в Украине, поводом для политической поддержки крымских сепаратистов во власти РФ называют "нелегитимность" новой украинской власти и якобы угрозу с ее стороны русскоязычному населению АРК. Признание кубанца свидетельствует, что организованная переброска граждан России в Крым началась, еще когда при власти был экс-президент Виктор Янукович.