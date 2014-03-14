Турчинов обещает обеспечить украинскую армию, не смотря на экономические трудности
14:12, 14 марта 2014Политика
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Правительство мобилизует все ресурсы для армии, несмотря на серьезные экономические трудности.
Турчинов обещает обеспечить украинскую армию, не смотря на экономические трудности
Как передает корреспондент УНИАН, об этом и.о. Президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов заявил после наблюдения за военными учениями, которые прошли сегодня в Черниговской области.
“Несмотря на очень серьезные экономические проблемы, которые, безусловно, существуют в нашей стране,Кабинет министров мобилизует все имеющиеся ресурсы для того, чтобы обеспечить нашу армию, для того, чтобы мы могли защитить нашу страну”, - сказал Турчинов.
Он поблагодарил военнослужащих, “которые работают в сверхтрудных условиях”.
Турчинов также добавил, что в ходе военных учений, которые начались 3 марта, отрабатываются взаимодействие родов войск в условиях, приближенных к боевым.
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