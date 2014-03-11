Правительство перечислило военным 125 млн гривен единоразовой финансовой помощи - Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил с трибуны Верховной Рады премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Сегодня утром мы нашли способ доставить до каждого военнослужащего те 125 млн грн, которые правительство выделило позавчера. У нас действует определенная платежная система. С утра мы перечислили (средства – УНИАН) из Казначейства на соответствующую платежную систему. Как долго это будет продолжаться? Столько, сколько сможем, столько будем платить», - сказал глава правительства.

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При этом он подчеркнул, что правительство делает все, чтобы обеспечить выплаты. «Но дело даже не столько в выплатах, сколько в том, как и каким образом решить этот самый драматичный и самый сложный конфликт на территории Европы 21 столетия», - подчеркнул Яценюк.

Как сообщал УНИАН, 9 марта Кабмин принял решение выделить порядка 125 млн грн на выплаты единоразовой помощи военнослужащим, несущим службу в Автономной Республике Крым. Премьер-министр при этом поручил всем ответственным ведомствам обеспечить выделение средств в кратчайшие сроки.

Позднее Яценюк отмечал, что Кабинет министров Украины осуществляет все возможные меры для того, чтобы восстановить функционирование банковской системы и системы казначейства Крыма, власти которого заявили о переходе в рублевую зону и прекратили обслуживание счетов Госказначейства и Нацбанка Украины. Яценюк заверил, что зарплаты военнослужащим Крыма и выплаты им единоразовой помощи в общем объеме 125 млн грн будут проведены в срок.