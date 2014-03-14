Войска РФ везут к северу Крыма системы залпового огня "Ураган" и пушки крупного калибра

Об этом на своей странице в Facebook сообщает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

"В эшелоне - 12 пусковых установок и 10 транспортно-заряжающих машин. РСЗО 9К57 «Ураган» - это серьезно. Одного залпа хватит, чтобы стереть с лица земли половину такого города, как Симферополь", - сообщает он.

Тымчук отмечает, что до этого времени Центр военно-политических исследований выявлял наличие в составе группировки оккупационных российских войск только РСЗО "Град".

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В то же время руководитель крымского медиа-центра Минобороны Украины Владислав Селезнев на своей странице в Facebook сообщает, что по данным его источников, в настоящее время через Керчь следует колонна военной техники РФ.

"В ее составе 5 КАМАЗов, которые тянут пушки большого калибра типа Гиацинтов, там же следует пара фур, похожие на мобильные станции электроснабжения. Несколько Газелей с лейбами на борту РАЙКОМ, пустые ПАЗики с российскими военными номерами", - пишет Селезнев.

Также он отмечает, что на борту КАМАЗов ящики с боеприпасами, и источники сообщают, что на некоторых единицах техники четко видны индексы "войсковая часть 64670".