Российская военная техника направилась вглубь Крыма

"Источники из Керчи сообщают, что сегодня утром в глубь Крыма проследовал эшелон с российской военной техникой. На железнодорожных платформах находятся 14 комплексов С-300, 4 БТРа связи, 5 КАМАЗов, 4 УРАЛа с кунгами, 4 УРАЛа тентованных", - сообщает руководитель крымского медиа-центра Минобороны Владислав Селезнев в Facebook.Читайте такжеСамолет Госпогранслужбы во второй раз обстреляли с российского блокпоста

Кроме этого, по информации источников в Джанкое в эти минуты вытягивается колонна военной техники РФ. Направление движения колонны неизвестно.

"Накануне состоялось построение личного состава войск РФ, дислоцированных на аэродроме в Джанкое. С напутственным словом к присутствующим с благословением и напутствием обратились военные капелланы", - подчеркивает Селезнев.

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Он также сообщил, что ослаблена блокада в Инкермане, военнослужащих и персонал базы, а также службы обеспечивающие питанием базу, пропускают на территорию объекта через верхнее КПП. Заместитель начальника базы по работе с личным составом сегодня утром проинформировал инкерманских казаков и российских солдат, которые проводят блокаду, о наличии договоренностей о недопущении провокаций между командующими ВМСУ и ЧФ РФ, написал Селезнев.