В Алуште пытались взять штурмом подразделение Службы внешней разведки
11:30, 14 марта 2014Политика
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Сегодня ночью в Алуште была попытка штурма местного подразделения Службы внешней разведки (СВР).
СВР попытались взять штурмом / REUTERS
Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
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“Штурмующие (пара десятков представителей бандформирования Аксенова - т.н. "самооборона") подъехали на милицейских машинах. Они потребовали от разведчиков (их в подразделении СВР всего несколько человек) немедленно сложить оружие и сдаваться. Разведчики забаррикадировались в помещении”, - написал он.
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