В Алуште пытались взять штурмом подразделение Службы внешней разведки

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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“Штурмующие (пара десятков представителей бандформирования Аксенова - т.н. "самооборона") подъехали на милицейских машинах. Они потребовали от разведчиков (их в подразделении СВР всего несколько человек) немедленно сложить оружие и сдаваться. Разведчики забаррикадировались в помещении”, - написал он.