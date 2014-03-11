Российские военные пытаются захватить воинскую часть на мысе Тарханкут в Крыму

На мысе Тарханкут в Крыму российские военнослужащие начали попытку захвата отдельной радиолокационной роты Крымского соединения Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Как сообщил заместитель командира соединения подполковник Виталий Онищенко, вечером 10 марта возле забора военной части разгрузились восемь КАМАЗов без номерных знаков, передает "Интерфакс-Украина". По словам Онищенко, около 120 десантников Вооруженных сил России окружили военный городок и предложили личному составу подразделения сложить оружие и сдаться. Командир отдельной радиолокационной роты отказался. После этого начались переговоры.

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