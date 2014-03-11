Российские военные пытаются захватить воинскую часть на мысе Тарханкут в Крыму
00:47, 11 марта 2014Политика
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На мысе Тарханкут в Крыму российские военнослужащие начали попытку захвата отдельной радиолокационной роты Крымского соединения Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Российские военные пытаются захватить воинскую часть на мысе Тарханкут в Крыму REUTERS
Как сообщил заместитель командира соединения подполковник Виталий Онищенко, вечером 10 марта возле забора военной части разгрузились восемь КАМАЗов без номерных знаков, передает "Интерфакс-Украина".
По словам Онищенко, около 120 десантников Вооруженных сил России окружили военный городок и предложили личному составу подразделения сложить оружие и сдаться.
Командир отдельной радиолокационной роты отказался.
После этого начались переговоры.
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