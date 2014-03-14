Из-за оккупации Крыма российскими войсками сорвалось начало туристического сезона

Большая часть туристов приезжает в Крым из Украины, треть - из России. Один турист кормит десятки крымчан, но уже можно считать потери, передает ТСН.

Каким бы ни было развитие событий после 16 марта, опрошенные ТСН эксперты утверждают: курортные сезоны на полуострове сорваны на годы вперед.Оккупация Крыма и попытка самопровозглашенной властью национализировать частный бизнес не будет способствовать инвестированию сервиса, качество которого не очень отличается от советского.

Крымские туроператоры обнадеживающе верят в российского туриста и надеются на так называемый отложенный спрос. Соотечественников заманивают на полуостров ценой.

Как сообщает ТСН, в этом году, признаются туроператоры, ажиотажным спросом не может похвастаться ни одно курортное направление. Из-за валютной нестабильности отменяются чартерные рейсы и заграницу. Туроператоры планируют рекламировать отдыха в Украине.