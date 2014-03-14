Украина готова усилить полномочия Крыма - Яценюк

Об этом глава Кабмина сообщил на заседание Совбеза ООН в четверг вечером.

"Крым был, есть и будет неотъемлемой частью Украины. Мы никогда не признаем никакого искусственно спланированного референдума. Мы проведем общенациональный диалог для расширения полномочий АР Крым в украинском парламенте путем конституционных средств и возможностей", - сказал Яценюк.

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Он также пообещал защитить "каждое меньшинство в Украине", независимо от вероисповедания, языка и т.п. - каждого гражданина страны.

"Мы протягиваем руку России, а вместо этого получили оружейный ствол. Мы и в дальнейшем считаем, что Россия готова вести переговоры, готова урегулировать этот трагический конфликт не только в наших двусторонних отношениях, но и во всей Европе, с помощью мирных средств", - сказал Яценюк.

Он также пообещает сделать все "для мира и стабильности".

Кроме того, Яценюк подчеркнул, что Украина столкнулась с военной агрессией страны-соседа, которая является одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН.

"Эта агрессия не имеет никаких причин и предпосылок. Это совершенно недопустимо в 21 веке решать любые конфликты с танками, артиллерией и армией на территории", - подчеркнул он.

Премьер также призвал Россию вывести войска из Крыма и "начать реальные разговоры и переговоры, чтобы преодолеть этот конфликт", который, по его мнению, "выходит за пределы региона" .

"То, как действуют наши российские партнеры - и, убежден, если мы начнем реальные переговоры с Россией, то они смогут стать настоящими партнерами, - подрывает глобальную безопасность и программу ядерного разоружения. Ведь после этих действий будет очень сложно убедить кого-либо в мире не иметь ядерного оружия", - подчеркнул Яценюк.

Он еще раз подчеркнул, что украинская власть абсолютно открыта к переговорам: "Мы хотим реальных переговоров. Мы не хотим никакой военной агрессии".