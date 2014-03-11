Похищенный командир автобатальона в Бахчисарае рассказал о том, как их захватили

"Меня "погрузили" в автомобиль ВАЗ-2110 и отвезли в Симферополь, где я провел сутки. В центральном военкомате. Меня склоняли к тому, чтобы я сдал часть, но свои позиции я не сдал. И в этот момент другой присяги на верность, кроме как народу Украины, у меня нет", - рассказывает командир, сообщает Espreso.tv.

На вопрос журналиста о том, что он якобы приказал сложить оружие своим подчиненным, Садовник рассказал, что оружие не находится на территории части. "Когда проходил силовой захват воинской части, были выстрелы и автоматные очереди, люди пробрались через эту арку, через верх. Мои им ворота не открыли. Позже их старший сказал - найди личный состав, чтобы желающие смогли перейти к ним. На данный момент перешло 50% личного состава, но никто из офицеров другой присяги не давал. Они все находятся на территории части и выполняют свои служебные обязанности", - говорит он.

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Что касается нового соседства, то командир рассказал, что произошли определенные переговоры офицеров личного состава, с теми, кто остался верными украинской присяге. Сейчас они находятся в штабе части. "Мы же стараемся меньше контактировать с этими людьми (те, кто перешел - ред.), чтобы избежать возможных провокаций. С их стороны провокаций пока нет. Они заняли жилые помещения, казармы, и живут там", - рассказывает он.

"Общаться с ними у нас нет необходимости. Они контролируют парк, где стоит автомобильная техника и другие объекты военной части. Сейчас у нас есть договоренность, что мы спокойно передвигаемся по части и нас никто не трогает. В данный момент так и есть", - делится командир.

По его словам, конкретной угрозы украинским военным нет, впрочем "соседи" находятся на территории части с оружием.