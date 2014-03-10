В Крыму похищенный командир сдал воинскую часть россиянам

Это следует из сообщения главы медиа-центра Минобороны Крыму Владислава Селезнева.

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"Вместе с группой вооруженных представителей самообороны Крыма, которых по информации источников возглавляет полковник РФ Макагонов, на территорию автомобильного батальона ВМС Украины в Бахчисарае прибыл и пропавший накануне командир Автобата Владимир Садовник", - сообщил Селезнев, пишет Украинская правда.

Прибывшие представители самообороны Крыма выполнив несколько выстрелов в воздух, ворвались на территорию Автобата.

"Выстроив личный состав вверенной ему части Садовник заявил: "Кто со мной - шаг вперед". Из строя вышло определенное количество военнослужащих в/ч. В строю остались все офицеры и контрактники, призванные из регионов Украины. После этого Садовников заявил, что те, кто не с ним, те могут покинуть территорию военной части", - говорится в сообщении.

После этого на плацу части был спущен флаг ВМС Украины, его место занял флаг РФ.

По состоянию на этот час на флагштоках части 2 флага: Украины и России.

Сейчас Садовников и те военнослужащие, кто присоединился к нему, загружают в технику топливо, радиостанции, другое военное имущество и планируют покинуть территорию в/ч.

Как известно, командир украинской воинской части, подполковник Владимир Садовник был похищен 9 марта.