Во Львове из органов МВД уволились 37 экс-бойцов «Беркута»

Во Львове после расформирования спецподразделения милиции «Беркут» и переаттестации его сотрудников из органов внутренних дел уволилось 37 работников.

Об этом УНИАН сообщила начальник отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области Светлана Добровольская.

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По ее словам, из почти 300 бойцов бывшего «Беркута» 37 работников уволились из органов внутренних дел. Остальные бывшие «беркутовцы» перешли на службу в другие подразделения ГУ МВД Украины во Львовской области на должности, которые им были предложены после проведенной переаттестации сотрудников спецподразделения.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля около 100 львовских «беркутовцев» на сцене львовского Евромайдана встали на колени перед общиной города в знак извинения за события в Киеве, в которых принимали участие бойцы «Беркута».

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Новый министр внутренних дел Украины Арсен Аваков расформировал спецподразделение милиции "Беркут", принял решение провести аттестацию четырех тысяч сотрудников и создать новое подразделение.