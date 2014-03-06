В Киевской области правоохранители обнаружили цех по изготовлению светошумовых гранат - СБУ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Цех был расположен на территории фермерского хозяйства, принадлежащего депутату Красиловского сельсовета от Партии регионов, ранее осужденного за разбойное нападение. Установлено, что он лично с двумя сообщниками изготовляли спецсредства и доставляли их в центр Киева. Теперь следствие устанавливает лиц, которые получали гранаты непосредственно на Майдане.

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Данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 263-1 (незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия или фальсификация, незаконное удаление или изменение его маркировки, или незаконное изготовление боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) Уголовного кодекса Украины.

Изъятые специзделия направлены на взрывотехническую экспертизу.