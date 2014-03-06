Создан Центр для предоставления реальной информации о событиях в Украине, в том числе россиянам

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил лидер общественного движения “Право на выбор” Геннадий Пампуха.

По его словам, как показали последние события в Украине, довольно много политических и экономических проблем возникли в связи с отсутствием единого информационного пространства для предоставления прозрачной и достоверной информации о событиях в Украине. Таким образом, мировое сообщество находится в “информационном вакууме”, который является одной из причин обострения политических вопросов.

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"Все последние события, происходящие в Украине, очень часто в других странах воспринимаются или комментируются совсем не так, как происходит в реалиях", - заметил инициатор создания центра Пампуха. Он напомнил о россиянах, которые преимущественно имеют искаженную информацию о событиях в Украине.

"Поэтому возникла идея создать социальный проект - открытие определенной площадки. Мы его назвали Всеукраинский информационно-экспертный центр, на котором будет размещена подлинная информация, отснятая представителями СМИ, которая будет комментироваться нашими экспертами, чтобы ее не переводили на другой язык люди, которые не заинтересованы в том, чтобы правдивая информация попала на столы, в компьютеры наших российских, белорусских, казахских... друзей и даже родственников", - объяснил он.

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Пампуха отметил, что главная задача этого центра - это обмен оперативной информацией между украинским и мировым сообществом и привлечение международных экспертов-медиаторов по урегулированию экономически-политических конфликтов.

Особое внимание центр будет уделять информированию жителей Российской Федерации.

Инструменты, которые будут задействованы в реализации программы по созданию информационно-экспертного центра: ресурсы общественного движения в социальных сетях Facebook, Вконтакте; связи через официальные международные информационные агентства для предоставления оперативной информации с мест событий, происходящих в Украине; создание механизма информирования посольств, официальных представительств и международных миссий, работающих на территории Украины; создание механизма информирования представительств иностранных бизнес-структур, банков, предприятий; создание постоянно действующего канала YouTube для освещения событий и доведение информации к широким кругам в России, Европе и США.

Экспертная составляющая проекта заключается в возможности объединения международных специалистов в области экспертизы, международной медиации и международного права в разрешении конфликта.