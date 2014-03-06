На референдуме 16 марта Крым решит, хочет ли он присоединиться к России

Верховная Рада Крыма приняла решение назначить референдум о статусе Крыма на 16 марта. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на первого зампредседателя Совета министров Автономной Республики Крым Рустама Темиргалиева.

"Референдум назначен на 16 марта", — сказал он журналистам.

Срок проведения всекрымского референдума пересмотрен. Ранее предполагалось, что голосование состоится 30 марта.

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По словам Темиргалиева, на референдум выносится два вопроса.

"Первый — выступаете ли вы за вхождение Крыма в состав РФ в качестве субъекта Федерации. Второй — выступаете ли вы за восстановление конституции Крыма 1992 года", — сказал Темиргалиев.

Согласно тексту конституции Крыма 1992 года, республика входит в государство Украина и определяет с ней свои отношения на основе договора и соглашений.