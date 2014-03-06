Керри: РФ и США согласны, что кризис в Украине должны урегулировать путем диалога

С таким заявлением выступил перед журналистами в среду в Париже госсекретарь США Джон Керри после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главами МИД ряда европейских государств, передает ИТАР-ТАСС.

"Все стороны сегодня согласились с тем, что важно попытаться решить эти вопросы путем диалога", - сказал шеф американской дипломатии. "США и наши партнеры напряженно концентрируют внимание на поиске решения", - заверил он. "Никому на пользу не идет дальнейшая конфронтация", - констатировал Керри.

Он охарактеризовал нынешние консультации с Лавровым во французской столице как "очень конструктивные".

"Мы провели очень тщательные дискуссии, обменялись идеями. У нас обоих есть мысли, которые мы привезем в свои столицы своему руководству", - отметил руководитель внешнеполитического ведомства США.

Керри добавил, что он намерен сделать это, надеясь, что обсуждавшиеся в среду идеи могут привести к снижению напряженности.

"Я продолжу дискуссии с министром иностранных дел Лавровым завтра в Риме", - сообщил госсекретарь США.

Вместе с тем, он подтвердил, что Вашингтон по-прежнему настроен на применение против Москвы различного рода санкций, если кризис не будет преодолен.

"Наша позиция (на этот счет) ничуть не изменилась", - сказал Керри.

Он также сказал, что ЕС, вопреки широко распространенному мнению наблюдателей, очень серьезно настроен на то, чтобы присоединиться к возможным санкциям против России.

"Движения в сторону от этой возможности (со стороны ЕС) нет", - считает Керри.