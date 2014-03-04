Милиция оказалась "на грани распада", уволены 90% руководителей - Аваков

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил на своей странице в Facebook.

«Ситуация, в какой оказалась милиция – тотальная деморализация и дезорганизация, на грани распада. К этому необходимо добавить вынужденную и абсолютно необходимую люстрацию руководящих кадров МВД в центре и на местах. Уволено на сегодня 90% всех руководящих кадров, руководства ведомства, дискредитировавшего себя за три последних месяца», - подчеркнул он.

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По словам Авакова, в ближайшие два дня будет принято решение по всем руководителям МВД на местах.

«На фоне вернувшейся к своей работе милиции, можно будет второй волной, при контроле общественности, вернуться к кадровой расстановке. Но сейчас важнее ювелирной точности назначений – запустить в работу милицию: от общественного порядка и безопасности на улицах – до способности расследовать и задерживать преступников силами специальных подразделений. В противном случае – ничего достичь и изменить из нынешнего плачевного состояния не удастся», - отметил он.