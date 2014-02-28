Полторак назначен новым командующим ВВ МВД Украины

Степан Полторак назначен начальником Главного управления - командующим внутренними войсками Министерства внутренних дел Украины.

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте исполняющего обязанности Президента Украины, председателя Верховной Рады Александра Турчинова.

Другим своим указом Турчинов освободил Станислава Шуляка от должности начальника Главного управления - командующего внутренними войсками МВД.

Читайте такжеАваков обещает реформировать ВВ и ГАИ

Как сообщал УНИАН, Главное следственное управление Генпрокуратуры открыло уголовной производство по фактам организации совершения умышленных убийств во время проведения массовых мероприятий на Майдане Незалежности в Киеве в период с ноября 2013 года по февраль 2014 года.

В международный розыск был объявлен бывший Президент Украины Виктор Янукович и экс-глава МВД Виталий Захарченко.

Также, согласно данным Генеральной прокуратуры, в целом в рамках производства разыскиваются 24 человека – бывшие руководители и сотрудники МВД и СБУ, среди которых Шуляк.