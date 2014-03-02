Заместитель Лаврова: Действия РФ должны отрезвить шовинистов в новой власти Украины

Об этом на канале "Россия-1" заявил заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин, сообщают "РИА "Новости".

"Так называемое "правительство победителей" под молоток Майдана сформировано, в него вошли откровенные шовинисты, экстремисты, которые хотят построить националистическое государство — в 21 веке в центре Европы… Это драма, это трагедия для нашей братской, близкой к нам Украине",- заявил Карасин.

При этом он отметил: в Москве надеются, что согласие Совета Федерации на использование российского воинского контингента в Украине "отрезвит многих в этой стране".

"Мы рассчитываем, что это решение многих отрезвит и покажет серьезность намерений Российской Федерации", - заявил Карасин.

"Мы рассчитываем, что все с пониманием воспримут те меры, которые принимаются в РФ", - добавил замглавы МИД РФ.

По его словам, Москва руководствуется, прежде всего, необходимостью обеспечить безопасность граждан.

Также Карасин отметил, что "в Москве озабочены начавшимся потоком беженцев в Россию из приграничных регионов Украины".

"Я думаю, что наша точка зрения в результате пробьет себе дорогу у тех людей, которые на самом деле занимаются геополитическими авантюрами на бывшем постсоветском пространстве", - подчеркнул Карасин.