УНИАН проводит в соцсетях опрос, надо ли Украине подавать заявку на вступление в НАТО
20:20, 02 марта 2014Политика
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mil.gov.ua
Уважаемые читатели. УНИАН проводит в своих группах в социальных сетях Facebook, Вконтаке и Google+ опрос, связанный с несоблюдением Россией своих гарантий суверенитета и безопасности, предоставленных Украине в рамках Будапештского меморандума.
Опрос звучит так:
Считаете ли вы, что Украина в данной ситуации должна подать заявку на вступление в НАТО?
Да
Нет
Мне все равно
Выразить свое мнение и проголосовать можно по этим ссылкам:
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