УНИАН проводит в соцсетях опрос, надо ли Украине подавать заявку на вступление в НАТО

20:20, 02 марта 2014
Политика
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mil.gov.ua

Уважаемые читатели. УНИАН проводит в своих группах в социальных сетях Facebook, Вконтаке и Google+ опрос, связанный с несоблюдением Россией своих гарантий суверенитета и безопасности, предоставленных Украине в рамках Будапештского меморандума.

Опрос звучит так: 

Считаете ли вы, что Украина в данной ситуации должна подать заявку на вступление в НАТО?

Да

Нет

Мне все равно 

Выразить свое мнение и проголосовать можно по этим ссылкам:

Группа УНИАН в Facebook

Группа УНИАН в Вконтакте

Группа УНИАН в Google+

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