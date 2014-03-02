УНИАН проводит в соцсетях опрос, надо ли Украине подавать заявку на вступление в НАТО

Уважаемые читатели. УНИАН проводит в своих группах в социальных сетях Facebook, Вконтаке и Google+ опрос, связанный с несоблюдением Россией своих гарантий суверенитета и безопасности, предоставленных Украине в рамках Будапештского меморандума.

Опрос звучит так:

Считаете ли вы, что Украина в данной ситуации должна подать заявку на вступление в НАТО?

Да

Нет

Мне все равно

Выразить свое мнение и проголосовать можно по этим ссылкам:

Группа УНИАН в Facebook

Группа УНИАН в Вконтакте

Группа УНИАН в Google+