В Виннице тысячи горожан осудили агрессию России по отношению к Украине

Как передает корреспондент УНИАН, люди вышли с плакатами: «Я русская. Путину стыд и срам! Войне нет!», «Путин! Руки прочь от Украины!», «Путин! Вон из Украины!». Среди людей разного возраста, были и дети, которые держали плакаты «Нет войне!».

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Во время Народного вече, бывшие военные и ветерены-афганцы заявили о своей готовности защищать территориальную целостность Украины. Они призвали людей не поддаваться ни на какие провокации.

Выступил перед винничанами и представитель мусульман, которые проживают в Украине, который также заявил, что они готовы стать на защиту территориальной целостности уже родной для них страны.

К винничанам обратились председатель облсовета Сергей Свитко и и.о мэра Винницы Сергей Моргунов, они призвали забыть о конфликтах и объединить под единым флагом Украины все политические силы и «вчерашних» оппонентов ради сохранения целостности Украины.

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На 3 марта анонсированы проведение внеочередных сессий областного и городского советов по вопросам общественно-политической ситуации в Украине и обеспечение законности и правопорядка на территории Винницкой области.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Совет Федерации России единогласно принял предложение Президента России Владимира Путина о введении войск в Украину.