Янукович объявлен в розыск - Аваков

Об этом сообщил на своей странице в Facebook в.о. главы МВД Арсен Аваков.

"Информирую на сегодняшнее утро. Возбуждено уголовное дело по массовым убийствам мирных граждан. Янукович и ряд других должностных лиц объявлены в розыск", - написал Аваков.

Аваков отметил, что Янукович пропал. “Всю ночь вместе с главой СБУ Валентином Наливайченко занимались урегулированием ситуации в Севастополе и … поиском экс-главы государства”, - написал и.о.министра.

Читайте такжеВ Межигорье изучают черную бухгалтерию Януковича с миллиардными цифрамиОн рассказал хронологию событий: 21 февраля, в пятницу, Янукович в сопровождении главы его администрации Андрея Клюева вылетел вертолетами из Киева в Харьков, намереваясь принять участие в съезде депутатов Партии регионов в Харькове. 22 февраля, в субботу, Янукович, переночевав в госрезеденции в Харькове, отказался от участия в съезде, записал видеообращение и вертолетами улетел в аэропорт Донецка. По прибытии в аэропорт Донецка, вместе с охраной, из вертолетов пересел на два частных самолета типа фалькон. Пытался вылететь. Пограничная служба воспрепятствовала вылету. После чего Янукович отбыл в госрезиденцию в Донецке, где и пробыл несколько часов.

Поздним вечером 22 февраля автомобилями, без сопровождения ГАИ, кортеж Януковича отбыл в Крым. 23 февраля, в воскресенье, он прибыл в Крым. “Остановился в одном из частных санаториев, намеренно игнорируя государственные спецобъекты, в том числе - специализированную президентскую госдачу, на которую ранее предполагал прибыть”, - отметил Аваков.

“Узнав о решениях парламента по назначению и.о. Президента Украины Александра Турчинова и о вылете в Крым вновь назначенных глав МВД и СБУ, Янукович спешно покинул частный санаторий по направлению к аэропорту Бельбек, в котором к этому времени уже находились мы с Наливайченко”, - отметил и.о. иинистра внутренних дел.

По его данным, в 23.50 Янукович, не доезжая до аэропорта Бельбек, остановился в частной резиденции в районе Балаклавы. “Собрал свою охрану – спросил, «кто с ним будет в сопровождении дальше», а «кто останется тут». Часть сотрудников УДО выразило желание «остаться тут». Янукович, попрощавшись с ними – передал официальный отказ от государственной охраны”, - пишет Аваков. При этом он обнародовал скан-копию этого отказа.

По словам Авакова, не последовавшие за ним сотрудники Управления госохраны забрали все государственное оружие, чтобы передать его в крымское отделение УДО.

“С оставшейся частью охраны Янукович в сопровождении Андрея Клюева тремя машинами отбыл в неизвестном направлении – отключив все виды связи”, - резюмировал Аваков.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля Верховная Рада приняла постановление "О самоустранении Президента Украины от исполнения конституционных полномочий".

Данным постановлением назначаются внеочередные выборы Президента на 25 мая 2014 года.

Янукович заявил, что не признает решение Верховной Рады о его отстранении от должности Президента.