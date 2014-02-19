Россия обещает "употребить все влияние" для мира и спокойствия в Украине

"В Киеве и ряде других городов Украины этой ночью в результате преступной деятельности радикальных сил от оппозиции пролилась кровь. Имеются погибшие и раненые как среди гражданского населения, так и среди правоохранительных сил, которые отстаивают законные интересы государства по обеспечению правопорядка", - говорится в сообщении.

"В западных областях Украины дело дошло до захвата зданий органов милиции, прокуратуры, воинских частей. Бесчинствующие молодчики издеваются над милиционерами, военнослужащими, десятки которых получили травмы. По сути, речь идет о попытке силового захвата власти.

Вызывает возмущение отсутствие реакции на действия радикалов со стороны лидеров оппозиции, которые, прикрываясь демагогическими лозунгами о приверженности демократии и европейским ценностям, потворствуют «коричневой» революции.

Не видим мы и внятной реакции европейских политиков и структур, которые отказываются признать, что вся ответственность за действия радикальных сил в Украине лежит на оппозиции", - отмечает МИД России.

Российская сторона требует, чтобы лидеры «площади» остановили кровопролитие в своей стране, незамедлительно возобновили диалог с законной властью без угроз и ультиматумов.

Также МИД отметил, что Украина является для России дружественным братским государством, стратегическим партнером, "и мы употребим все наше влияние, чтобы в этой стране воцарились мир и спокойствие".