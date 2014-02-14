Сегодня в эфире трех телеканалов покажут интервью Януковича журналисту Коротичу
17:51, 14 февраля 2014Политика
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14 февраля в эфире украинских телеканалов будет транслироваться интервью Президента Украины Виктора Януковича журналисту Виталию Коротичу.
Сегодня в эфире украинских телеканалов будет транслироваться интервью Януковича
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
В эфире телеканала «Интер» трансляция начнется в 20:30 по киевскому времени.
Первый национальный и телеканал «Украина» будут транслировать интервью в 21:50 и 22:30 соответственно.
Также интервью Президента выйдет в эфире областных государственных телерадиокомпаний, отметили в пресс-службе.
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