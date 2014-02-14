Сегодня в эфире трех телеканалов покажут интервью Януковича журналисту Коротичу

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

В эфире телеканала «Интер» трансляция начнется в 20:30 по киевскому времени.

Первый национальный и телеканал «Украина» будут транслировать интервью в 21:50 и 22:30 соответственно.

Также интервью Президента выйдет в эфире областных государственных телерадиокомпаний, отметили в пресс-службе.