В «Батькивщине» подтвердили встречу Яценюка и Кличко с Меркель в Берлине
15:29, 14 февраля 2014Политика
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В понедельник, 17 февраля, председатель Политсовета ВО "Батькивщина" Арсений Яценюк и лидер партии "УДАР" Виталий Кличко по приглашению председателя партии ХДС, Федерального Канцлера Германии Ангелы Меркель посетят Берлин.
Меркель встретится с Кличко и Яценюком / REUTERS
Они проведут встречи с Ангелой Меркель и представителями фракции ХДС-ХСС в Бундестаге, сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина».
По итогам встреч запланировано общение со СМИ.
Как сообщал УНИАН, ранее немецкая газета Bild сообщила, что глава немецкого правительства Ангела Меркель в следующий вторник, 18 февраля, в Берлине встретится с лидерами украинских оппозиционных партий «УДАР» Виталием Кличко и «Батькивщина» Арсением Яценюком.
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