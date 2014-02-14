В «Батькивщине» подтвердили встречу Яценюка и Кличко с Меркель в Берлине

Они проведут встречи с Ангелой Меркель и представителями фракции ХДС-ХСС в Бундестаге, сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина».

По итогам встреч запланировано общение со СМИ.

Как сообщал УНИАН, ранее немецкая газета Bild сообщила, что глава немецкого правительства Ангела Меркель в следующий вторник, 18 февраля, в Берлине встретится с лидерами украинских оппозиционных партий «УДАР» Виталием Кличко и «Батькивщина» Арсением Яценюком.