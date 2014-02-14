Меркель в Берлине встретится с Яценюком и Кличко - СМИ

Глава немецкого правительства Ангела Меркель в следующий вторник, 18 февраля, в Берлине встретится с лидерами украинских оппозиционных партий «УДАР» Виталием Кличко и «Батькивщина» Арсением Яценюком.

Об этом сообщает польское информационное агентство РАР со ссылкой на немецкую газету Bild.

"Кличко и Яценюк, соответственно председатель партии "УДАР" и председатель парламентской фракции партии "Батькивщина", с немецким канцлером планируют поговорить об антиправительственных протестах в Украине, которые продолжаются с ноября, и тезисы оппозиции по вопросу внесения изменений в Конституцию", - отмечает агентство.

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РАР также приводит слова члена немецкой партии власти Христианско-демократический союз (CDU), председателя Комитета по иностранным делам Европейского парламента Элмара Брока о том, что визит украинских оппозиционных политиков в ФРГ подтверждает "интенсивное участие Германии в решении конфликта" в Украине.

"Нужно использовать все шансы, чтобы направить Украину на путь верховенства права", - сказал Брок.