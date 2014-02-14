Янукович надеется, что афганцы донесут до общества важность мира и спокойствия в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время встречи с представителями общественных организаций ветеранов войны в Афганистане, других военных конфликтов.

Янукович подчеркнул, что участники боевых действий как никто другой знают, какими могут быть для страны последствия гражданских конфликтов и вооруженных противостояний.

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"Считаю, что абсолютное большинство бывших воинов-интернационалистов являются сторонниками стабильности, гражданского мира и спокойствия на родной земле. И в этом смысле я полагаюсь на ваш опыт, на ваш авторитет не только в ветеранской среде, но и в ветеранском обществе", - заметил Президент.

Он напомнил, что завтра в Украине будут отмечать 25-ю годовщину выведения войск из Афганистана. По словам Президента, его поколение хорошо помнит, как воины воевали в Афганистане, и выведение военного контингента из этой страны. "Ваш подвиг останется в памяти людей, мы хорошо понимаем, как было тяжело, когда вы выходили назад, а вас никто не встречал, и это было страшно. Но на человеческом уровне этот почет был, есть и остается", - сказал глава государства.

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По словам Януковича, 25-ю годовщину выведения войск из Афганистана нужно не только отметить на высоком уровне, но и заботиться о потребностях воинов-интернационалистов весь год.

Он напомнил, что в Украине объявили 2014 год годом участников боевых действий на территории других государств.