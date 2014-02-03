"Афганцы" и "Правый сектор" заявили, что заключили соглашение с МВД и СБУ

Ветераны Афганистана и "Правый сектор" в пятницу, после выхода закона об амнистии, договорились с главой СБУ Александром Якименко и первым заместителем министра внутренних дел Виктором Дубовиком об освобождении задержанных активистов.

Читайте такжеСиловики Майдана хотят стать третьей стороной в переговорах власти и оппозицииКак передает корреспондент УНИАН, об этом заявил представитель "афганцев" Олег Михнюк на брифинге в «Украинском доме» в Киеве.

Он сообщил, что на сегодня освобождено уже 112 задержанных активистов. И, по его словам, ветераны Афганистана и "Правый сектор" рассчитывают на освобождение еще 116 задержанных активистов в пятницу, 7 февраля, после чего они обещают разблокировать КГГА и ул. Грушевского.

"В последнее время ведется много переговоров о введении в действие закона об амнистии в связи с тем, что политики и политические силы, которые вели переговоры, не занимаются судьбой тех людей, которые находятся в заключении. Люди, которые находятся на баррикадах, доверили нам («афганцам» и "Правому сектору" - ред.) вести эти переговоры. В связи с этим было сделано заявление господина Турчинова, которое возмутило людей, и он не имеет права делать таких заявлений", - отметил Михнюк. (УНИАН: в конце января объединение «Правый сектор» и ветераны-«афганцы» выразили желание выступить третьей стороной в еще незапланированном раунде переговоров между властью и оппозицией по урегулированию общественно-политического кризиса в Украине. Однако 31 января народный депутат, один из лидеров партии «Батькивщина» Александр Турчинов заявил, что не считает целесообразным расширять круг переговорщиков с властью.)

Михнюк добавил, что "в пятницу был первый раунд переговоров, состоялась наша встреча с председателем СБУ Александром Якименко и первым заместителем министра внутренних дел Виктором Дубовиком, где были достигнуты договоренности, в первую очередь, поставить так называемый закон об амнистии "с головы на ноги", была достигнута договоренность, что силовики в первую очередь отпускают заключенных людей. После двух дней с первого тура переговоров освобождены 112 человек, 116 еще остаются в заключении. Списки тех, кто находится в заключении, уточняются на сегодняшний день, и сегодня в 15.00 должен состояться второй тур переговоров, к которому присоединятся представители Генеральной прокуратуры Украины".

Также ветеран рассказал, что "договорились о том, что они передают нам уточненные списки всех задержанных, которые мы сверяем со штабами Евромайданов в областях для уточнения конкретного количества арестантов. С нашей стороны то, что мы удерживаем перемирие".

Афганцы ожидают, что все задержанные будут освобождены, условно, к пятнице, 7 февраля.

По словам Михнюка, в случае, если освободят всех 228 задержанных активистов, митингующие разблокируют улицу Грушевского и освободят помещение КГГА, также направят письма в штабы Евромайданов в областях с просьбой об освобождении админзданий.

Еще один ветеран Афганистана Николай Семеняка, который принимал участие в переговорах, отметил, что "у власти есть желание, чтобы ситуация завершилась мирно. Те, кто с нами ведут переговоры, не желают крови".

Как сообщал УНИАН, 29 января в парламенте фракции ПР и КПУ, а также 11 внефракционных депутатов без обсуждения приняли закон «Об устранении негативных последствий и недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, имевших место во время проведения мирных собраний» (4021-3).

Законом предусматривается, что амнистия для протестующих возможна лишь после того, как будут освобождены все административные здания и дороги.

Оппозиция выступала категорически против принятия данного законопроекта, требуя амнистии задержанных активистов без каких-либо условий.