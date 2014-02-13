ПР призывает Януковича внести в Раду кандидатуру на пост премьера из числа членов партии

Об этом сообщил народный депутат Украины, первый заместитель председателя парламентской фракции Партии регионов Михаил Чечетов, информирует пресс-служба ПР.

«Мы считаем, что премьером должен быть, прежде всего, очень сильный государственный топ-менеджер, профессионал. Человек с государственным уровнем мышления, который во время этой сложной ситуации, сложившейся в стране, смог бы мобилизовать новую команду Кабмина для решения сложных социально-экономических проблем. И мы считаем, что им может быть именно член нашей команды. У нас профессионалов много”, - заявил Чечетов.

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По его словам, если Президент и премьер-министр будут членами одной команды, это даст возможность власти выполнять одну программу – “синхронно работать над программой оздоровления страны”.

“Тогда Президент, Кабмин, большинство в парламенте будут единой командой. Эта команда будет выполнять программу Президента, с которой Виктор Янукович шел на выборы», – отметил депутат.

По словам Чечетова, “если какие-то оппозиционные фракции войдут в большинство, то они, естественно, могут получить квоту на министерские портфели пропорционально численности фракций”.

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“Если независимые депутаты войдут в большинство, то они тоже могут соответствующие квоты получить. Вместе с тем наша фракция считает, что альтернативы тому, чтобы премьером был член нашей команды и синхронно, вместе с Президентом и большинством в парламенте, реализовывал единую программу, быть не может”, – сказал Чечетов.

Он выразил надежду, что Президент прислушается к мнению фракции.