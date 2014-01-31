Винницкий губернатор смог договориться с Народной радой

Председатель Винницкой областной государственной администрации Иван Мовчан согласился выполнить большинство из 18 требований Народной рады.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие договоренности были достигнуты 30 января во время почти трехчасовой встречи представителей Народной рады и Мовчана в сессионном зале Винницкого облсовета. Переговоры продолжались до 23 часов.

При обсуждении требований Народной рады присутствовал депутат Верховной Рады от Партии Регионов Владимир Продивус, который пообещал, что в случае несоблюдения Мовчаном своего слова, он лично будет требовать его отставки с должности председателя Винницкой ОГА.

Читайте такжеПодозреваемого в захвате Винницкой ОГА и облсовета отпустили под домашний арест

В ходе напряженных переговоров и дебатов, губернатор согласился с такими требованиями:

1. Обеспечить работу Народной рады Винницкой области в здании по адресу: ул. Соборная, 70, в г. Виннице путем предоставления необходимых помещений для работы с гражданами и организационной работы. Предоставлять возможность использования сессионного зала для проведения заседаний Народной рады. Обеспечить обязательный учет решений Народной Рады в работе облгосадминистрации и областного совета.

2. Обеспечить свободный доступ в здание Винницкого облсовета по ул. Соборной, 70, для граждан Винницкой области.

3. Уволить с должности советника председателя Винницкой ОГА Бевза В.А.

4. Отставка директора департамента информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Василюк С.М.

5. Гарантии неприменения репрессий и преследований со стороны правоохранительных органов в отношении участников общественных протестов; освобождение задержанных активистов, защита активистов, участвовавших во вхождении в здание ОГА от посягательств на их жизнь и здоровье со стороны криминалитета и силовых структур; гарантии неприменения репрессий со стороны налоговых и контролирующих органов в отношении бизнеса активистов.

6. Вынести на решение сессии вопрос об отзыве делегированных облгосадминистрации полномочий, расторгнуть договор аренды помещения по адресу: ул. Соборная, 70, с ОГА.

7. Не использовать облсовет и ОГА как инструмент предвыборной борьбы, а нацелить их работу исключительно на решение потребностей общины.

8. Освободить от занимаемых должностей начальника Госстройконтроля Винницкой области Блащука С.К. и его заместителя Фурдипала А.А.

9. Прекратить преследование студентов вузов Винницкой области за проявления своей гражданской позиции. Восстановить всех студентов, которые были отчислены из вузов за период с 1 декабря 2013 года.

Десятым пунктом совместного соглашения между властью и Народной радой стала договоренность о предоставлении возможности для выступлений в эфире местного канала "ВДТ " оппозиционным депутатам.

Также достигнута договоренность о том, что с 31 января протестующие не будут препятствовать работе работников Винницкой ОГА и областного совета.

В ОГА корреспонденту УНИАН подтвердили, что на сегодняшний день все работники ОГА вышли на рабочие места. Также в своем кабинете находится и председатель Винницкой ОГА Мовчан.