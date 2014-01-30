Насилие и запугивание в Украине нужно остановить - Эштон

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон считает, что один из важнейших аспектов в Украине, который сегодня требует решения - это предотвращение насилия и запугивания.

Об этом она заявила в своем заявлении во время визита в Украину, сообщает Представительство ЕС.

"Ситуация в Украине является чрезвычайно важной для всех нас... Во время моих дискуссий я встретилась с представителями гражданского общества - среди которых, в частности, было немало молодых людей, - которые глубоко вовлечены в дискуссии о будущем Украины. Должна сказать, что была очень шокирована сообщениями о действующей ситуации в стране, которые доходили до меня от многих людей. И, конечно, один из важнейших аспектов, который необходимо решить, - это предотвращение насилия и запугивания. Я очень волнуюсь за людей, которые считаются пропавшими без вести. Всегда есть о чем поговорить, когда речь идет о людях, которых можно считать почти заложниками. И откуда бы ни появилось насилие и запугивание - эти явления должны прекратиться", - отметила Эштон.

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По ее словам, очень важно немедленно остановить любые проявления насилия и запугивания.

"...существует реальная возможность начать серьезный диалог между различными политическими партиями, между людьми, которой немедленно нужно воспользоваться. Это необходимо прежде всего для того, чтобы объединить народ и попытаться развеять опасения, которые обычно имеют люди по поводу будущего Украины", - сказала Эштон.

Она также добавила, что ЕС серьезно относится к тому, что сегодня происходит в Верховной Раде - в частности, что касается принятия закона об амнистии.

"Также важно переходить от той работы, которая ведется сейчас, и думать о Конституции и конституционной реформе. Мы много слышали об этом, и я считаю, что это важно. Таким образом нужно двигаться дальше, думать о честных и справедливых выборах, которые состоятся в будущем, а также о важности привлечения всех, кто способен помочь поддержать этот процесс... Надеюсь, что в ближайшие дни мы станем свидетелями реального прогресса. В этой ситуации время крайне важно", - добавила Эштон.