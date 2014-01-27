В Украинском доме организовали штаб Автомайдана

Как передает корреспондент УНИАН, в Украинский дом пропускают только участников отрядов Самообороны Майдана и автомайдановцев. Всего внутри здания находится около ста человек.

На первом этаже здания Украинского дома обустроены пункты приема и выдачи одежды, центр медицинской помощи, информационный центр, который осуществляет набор в волонтеры. Также проводится сбор матрасов и шлемов. Кроме того, на первом этаже расположен штаб Автомайдана. На первом и втором этажах в боковых помещениях спят и греются митингующие. Вход выше третьего этажа закрыт.

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Как сообщал УНИАН, ранее Украинский дом долгое время находился под контролем силовиков. При этом МВД отрицало присутствие правоохранительных органов в здании.

Вечером 25 января митингующие заметили, что в Украинский дом постепенно стягиваются силовики. В течение нескольких часов протестующиештурмовали здание. Захватить Украинский дом им удалось под утро 26 января, после того, как один из лидеров оппозиции Виталий Кличко и другие народные депутаты провели переговоры с руководством МВД о выводе силовиков из здания. Сотрудники правоохранительных органов беспрепятственно покинули Украинский дом, а активисты заняли здание.

Фотогалерея "Штурм Украинского дома"