Митингующие штурмуют Украинский дом

Предварительно среди евромайдановцев распространилась информация, что в здании могут находиться правоохранители.

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Поэтому протестующие заблокировали здание, а в течение последних минут пытаются поломать дверь и попасть внутрь. Под дверью здания собрались несколько сотен человек. Раздаются звуки взрывов и время от времени возникает большое количество пара, словно от распыления газа, сообщает ТСН.

Активисты скандируют "Выходите!", "Киев, вставай!" и "Банду геть!". Протестующие также разбили окна и запустили несколько пиротехнических ракет, которые взорвались внутри. Из здания штурмовиков поливают водой.