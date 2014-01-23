Митингующие на Грушевского неоднозначно восприняли результаты переговоров лидеров оппозиции с Президентом



Напомним, Кличко сказал, что оппозиция договорилась с Януковичем прекратить силовое противостояние и отпустить всех задержанных на Грушевского.

По его словам, глава МВД Виталий Захарченко и Янукович прекращают силовые действия и выступают с публичным заявлением об освобождении всех задержанных.

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В свою очередь, протестующие также должны воздерживаться от применения силы.

Как передает корреспондент УНИАН, одна часть митингующих требовала вернуться к продолжению активных действий, другая - наоборот, призвала коллег «прислушиваться к советам».

Некоторые из митингующих предлагали Кличко остаться вместе с ними на Грушевского и называли его предателем.

Зато, более лояльно настроенная часть людей восклицала: «Молодец, ты - с нами».

Кличко сейчас пытается пройти в направлении Майдана, чтобы рассказать митингующим о результатах переговоров с Януковичем, поскольку некоторые участники акции мешают ему идти, требуя дальнейшего конкретного плана действий.

Митингующие у стадиона «Динамо» снова зажгли автопокрышки и забрались на первую баррикаду, которая отделяет их от правоохранителей, которые пока что так же, как и митингующие, не прибегают к активным действиям.

Сейчас возле баррикад на Грушевского - более 1,5 тысячи человек.