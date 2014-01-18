Украинец официально потребовал сопровождения ГАИ для поездки с друзьями в баню

Мужчина написал заявление в милицию, в котором сообщил о намерении отдохнуть с друзьями в бане и просил МВД должным образом охранять при этом общественный порядок. Сообщение адресовано начальнику Нетишинского городского отделения МВД подполковнику Роману Гаврилюку. Копии переданы в местное управление СБУ и городской совет, передает ТСН.

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"Уважаемый господин подполковник, по пятницам в 17:15 я, Рыжук Сергей Алексеевич, со своими друзьями принимаю бальнеологические процедуры в с.Коломье (Славутский р-н). К месту назначения мы доезжаем организованной автоколонной на более чем 5 (пяти) собственных автомобилях. В контексте принятых 16 января 2014 года Верховной Радой ряда законов, считаю необходимым просить Вас обеспечить сопровождение нашей автоколонны спецавтомобилями с включенными спецсигналами", - говорится в документе.

"В связи с тем, что в бальнеологических процедурах предусматривается участие более 10 человек, что автоматически подпадает под классификацию "массовое мероприятие", просим обеспечить общественный порядок", - просит автор заявления.

Рыжук также письменно отметил, что для удобства правоохранителей обеспечит выезд автоколонны от городского отдела милиции.

"В канцелярии долго вчитывались в содержание, но все же зарегистрировали. Надеемся ну хотя бы на взвод автоматчиков. Друзей предупредил, чтобы не здоровались "Слава Украине!", потому что присоединят еще экстремизм", - прокомментировал инициативу ее автор.

На своей странице в Facebook Рыжук сообщил, что реакция правоохранителей сначала была отрицательной.

"Через 20-30 минут перезвонил на мой мобильный заместитель начальника милиции. Сначала спросил, зачем нам для сопровождения в баню милицейские спецавтомобили с проблесковыми огнями, впоследствии опустился до уровня угроз, мол, попробуйте провести, посмотрим, посмотрим".

Когда же в указанное время участники автоколонны собрались возле милиции, в сопровождении им вежливо отказали.

"Дежурный был в шоке, на что я его заверил, что начальник милиции в курсе, потому что днем мы занесли сообщение. Вызвали начальника ГАИ. Кругом все чуть не лопнули от смеха, но дежурный и начальник ГАИ не смели игнорировать запрос. В кабинете начальник ГАИ пояснил, что о законе слышал, но инструкций относительно его исполнения еще не получил. Поэтому мы можем свободно ехать", - сообщил Рыжук.