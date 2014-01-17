«Письма счастья» от ГАИ начнут приходить к водителям уже в феврале

В ГАИ теперь всего за месяц должны решить, какая контора будет выступать в роли почтальона и рассылать письма счастья, пишет «FirstGear».

Водители за этот же месяц должны приучить себя не нарушать правила дорожного движения. Ведь уже в феврале за одну поездку из Киева в Одессу и обратно можно насобирать на 6-8 тысяч гривен штрафов.

Если ничего не изменится, то все те камеры, которые уже работают на трассах и в Киеве в тестовом режиме, начнут фотографировать машины нарушителей. «Щелкать» будут не только за превышение, но и за неправильную парковку, пересечение двойной сплошной линии, проезд на красный, неправильный проезд перекрестков и ж.д. переездов.

Видео нарушения и фото система вышлет в центр обработки данных ГАИ, где инспектор или оператор установит личность, на которую зарегистрирована машина.

Дальше — всё просто. Именно фактический владелец, а не водитель, получит штраф по почте. У этого человека есть 10 дней на то, чтобы оплатить штраф или оспорить постановление в суде, доказать, что машиной управлял кто-то другой. Получили ли вы «письмо счастья», есть ли вы в стране, здоровы ли вы в данной ситуации никого не волнует. Не отреагировал — плати. В ГАИ обещают, что будут давать ссылку в интернете на фото/видеозапись нарушений.

Если ТС зарегистрировано на юрлицо, директор предприятия в течение 5 дней должен предоставить информацию о том, кто был за рулем. Иначе будет оштрафован.

Интересно, что за нарушения, которые фиксирует камера, будут взимать минимальный штраф, предусмотренный соответствующей статьей КУоАП. Причем, если оплатить штраф в течение пяти дней со дня получения постановления, то предоставляется «скидка» 50%. Можно экономить

Данный закон вступает в силу, спустя месяц после опубликования. То бишь камеры заработают уже в середине февраля.

В свою очередь, Главное научно-экспертное управление, которое осуществляет правовую экспертизу всех законопроектов Верховной Рады, уже заявило, что это новшество вновь приведет к коллапсу.

Ведь каждый желающий сможет оспорить свой штраф в суде. Эксперты законодательной власти указали 4 основных противоречия, в силу которых закон не может быть принят.

Одно из основных нарушений — это фактическое внедрение в законопроекте «презумпции вины». В случае автоматической фиксации определенного транспортного средства в момент совершения нарушения, правонарушителем автоматически, без доказательства вины, будет считаться владелец автомобиля (лицо, за которым зарегистрировано транспортное средство). Освобождаться от ответственности он будет только в том случае, если докажет свою невиновность.

В законопроекте фактически допускается возможность привлечения к административной ответственности невиновного лица, за которым зарегистрировано транспортное средство, в случае невозможности довести его невиновность.

Например, владелец авто забыл или не может документально доказать, кому он временно передал машину в тот или иной момент. Ведь тяжело представить , что для переложения владельцем ответственности за совершение административного правонарушения на другое лицо достаточно будет его устных свидетельств.

В конце своего заключения, Главное научно-экспертное управление рекомендует депутатам отклонить закон и отправить его на доработку. Скорее всего, депутаты не ознакомились с этими выводами, времени не хватило, очень торопились. А может их впечатлили расчеты доходной части. Ведь по подсчетам авторов законопроекта, одна автоматическая камера в течение часа «зарабатывает» порядка 40 000 грн.

Подобная производительность всего одной автоматической камеры может принести в бюджет Украины свыше 350 млн грн. в год. Планируемые к установке по Украине 1 500 камер дополнят бюджет суммой в 525 600 000 000 грн. (пятьсот двадцать пять миллиардов шестьсот миллионов грн.!!!). Для сравнения, по оценкам Минфина, доходная часть бюджета Украины в 2013 году составила почти 363 млрд грн.