Оппозиция заявляет о попытке “купить” голоса депутатов за проект бюджета-2014
Народный депутат Украины от “Батькивщины” Олег Медуница заявляет, что власть пытается “купить” голоса депутатов за проект бюджета на 2014 год.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат сказал на брифинге.
Он отметил, что народный депутат Украины от фракции ПР внес на рассмотрение парламента законопроект о внесении изменений в бюджет на 2013 год, которым предусматривается раздать те «конфетки членам провластной коалиции, которые будут дополнительным аргументом для того, чтобы они голосовали за бюджет 2014 года», а также внефракционным депутатам.
Медуница отметил, что в этом законопроекте “на четырех страницах расписано 1,5 млрд грн, которые пойдут в округа народных депутатов из провластной коалиции и внефракционных, которые гипотетически могут дать голоса за бюджет 2014 года”.
“Власть, правительство Азарова пытаются купить депутатов даже властных для того, чтобы иметь стабильное большинство в ВР”, - сказал Медуница и отметил, что сегодня в парламенте по сути происходит “очередная скупка голосов для того, чтобы проголосовать за проект бюджета 2014 года”.