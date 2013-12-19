Оппозиция заявляет о попытке “купить” голоса депутатов за проект бюджета-2014

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат сказал на брифинге.

Он отметил, что народный депутат Украины от фракции ПР внес на рассмотрение парламента законопроект о внесении изменений в бюджет на 2013 год, которым предусматривается раздать те «конфетки членам провластной коалиции, которые будут дополнительным аргументом для того, чтобы они голосовали за бюджет 2014 года», а также внефракционным депутатам.

Медуница отметил, что в этом законопроекте “на четырех страницах расписано 1,5 млрд грн, которые пойдут в округа народных депутатов из провластной коалиции и внефракционных, которые гипотетически могут дать голоса за бюджет 2014 года”.

“Власть, правительство Азарова пытаются купить депутатов даже властных для того, чтобы иметь стабильное большинство в ВР”, - сказал Медуница и отметил, что сегодня в парламенте по сути происходит “очередная скупка голосов для того, чтобы проголосовать за проект бюджета 2014 года”.