Проектом бюджета на 2014 год прогнозируется инфляция на уровне 4,3% и ВВП - 3%

Как передает корреспондент УНИАН, кроме того, в проекте прогнозируется номинальный ВВП - 1 трлн 653 млрд грн, а доходная часть сводного госбюджета — 498,9 млрд грн.

Общий фонд госбюджета — 389,7 млрд грн.

Предусмотрен дефицит на уровне 59,5 млрд грн и прогнозирован государственный долг на уровне 35% от ВВП.

Предусматривается, что Пенсионный фонд получит из бюджета 87,4 млрд грн.

Кроме того, прогнозируется доход от приватизации 17 млрд грн.

Также НАК “Нафтогаз” на покрытие в тарифах предусматривается выделить 14,9 млрд грн.

Нпомним, оппозиция хочет сделать следующую неделю пленарной, чтобы принять госбюджет на 2014 год и не допустит принятия бюджета вне стен парламента.