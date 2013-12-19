Проектом бюджета на 2014 год прогнозируется инфляция на уровне 4,3% и ВВП - 3%
09:57, 19 декабря 2013Политика
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Проектом государственного бюджета Украины на 2014 прогнозируется инфляция на уровне 4,3% и ВВП - 3%.
В проекте бюджета-2014 прогнозируется инфляция на уровне 4,4%.
Как передает корреспондент УНИАН, кроме того, в проекте прогнозируется номинальный ВВП - 1 трлн 653 млрд грн, а доходная часть сводного госбюджета — 498,9 млрд грн.
Общий фонд госбюджета — 389,7 млрд грн.
Предусмотрен дефицит на уровне 59,5 млрд грн и прогнозирован государственный долг на уровне 35% от ВВП.
Предусматривается, что Пенсионный фонд получит из бюджета 87,4 млрд грн.
Кроме того, прогнозируется доход от приватизации 17 млрд грн.
Также НАК “Нафтогаз” на покрытие в тарифах предусматривается выделить 14,9 млрд грн.
Нпомним, оппозиция хочет сделать следующую неделю пленарной, чтобы принять госбюджет на 2014 год и не допустит принятия бюджета вне стен парламента.
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