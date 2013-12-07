В ОБСЕ поддержали власть в требовании освободить захваченные админздания в Киеве

Украинские власти на законных основаниях требуют от демонстрантов освободить административные здания, захваченные ими в Киеве.

Такое мнение озвучил Янез Ленарчич, директор Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ.

«Я не был в этом здании, в киевской мэрии. Но я думаю, что это здание имеет конкретное назначение. И оно не обязательно состоит в том, чтобы быть местом для осуществления права на свободу собрания», - сказал он журналистам.

По его словам, в украинской столице достаточно места для того, чтобы проводить мирные митинги и озвучивать свою позицию.

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«В городе, на Майдане, я видел, что там достаточно много места для того, чтобы реализовывать это право», - подчеркнул Янез Ленарчич.Он также подчеркнул необходимость освободить захваченный объект.

«Требование власти освободить общественные здания, предназначенные для каких-то других потребностей, по моему мнению, абсолютно легитимное. И такое требование власти полностью отвечает уровню приемлемых ограничений свободы собраний», - сказал директор Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ