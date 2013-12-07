Азаров согласен на создание трехсторонней комиссии для расследования разгона Евромайдана

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью телеканалу «Интер».

«Мы готовы на создание независимой группы, которая могла бы объективно всесторонне расследовать те вопросы, которые вызывают у наших оппонентов сомнения. Я это подтвердил на встрече с господином Ягландом», - отметил украинский премьер.

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Азаров подчеркнул, что эта «группа должна быть непредвзята и объективна».

«Я думаю, что мы сможем создать такие условия для ее работы. Но есть условия. Первым и главным является соблюдение Конституции: разблокировать административные здания, прекратить захват зданий», - заявил премьер.

Он добавил, что «сесть за стол переговоров можно с людьми, которые признают Конституцию Украины».

Как сообщалось, 5 декабря Генсек Совета Европы Ягланд предложил создать экспертную группу для наблюдения за расследованием обстоятельств столкновений в Киеве. “Эти события останутся неизлечимой раной украинского общества, если правда о них не будет установлена. Расследование и его результаты должны быть приняты всеми привлеченными сторонами. В связи с этим я предложил создать экспертную группу для наблюдения за расследованием, в состав которой могут войти по одному представителю от оппозиции, правительства и международного содружества соответственно”, - сообщил генсекретарь СЕ.

Ягланд заявил, что Совет Европы, со своей стороны, готов предложить кандидатуру уважаемого и опытного эксперта в области прав человека.

Сегодня, 6 декабря, лидеры оппозиции заявили, что поддерживают идею создания такой международной следственной комиссии.