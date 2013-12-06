Генсек Совета Европы призывает объективно расследовать события на Евромайдане в Киеве

Об этом он сказал сегодня во время встречи с министром юстиции Украины Еленой Лукаш, сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.

В частности, Ягланд проинформировал министра о встречах, проведенных с представителями власти и оппозиции, а также с правозащитниками, в поисках вариантов диалога относительно ситуации, сложившейся в Украине после событий 30 ноября и 1 декабря.

По теме: Расмуссен призвал все стороны конфликта в Украине воздержаться от насилия

«То, что я услышал во время этих встреч, очень тревожит. Речь идет о ряде событий, которые произошли на Майдане, в суде, речь идет также о предварительном удержании людей. Если это правда – то, что я услышал, власть должна вмешаться. Очень важно, чтобы было проведено расследование и найдена правда. Если это не будет сделано - рану на теле общества будут использовать разные политические силы», - подчеркнул Ягланд.

Для объективного выяснения событий, связанных с фактом избиения активистов Майдана, Генеральный секретарь Совета Европы предложил создать группу из трех экспертов: по одному представителю от большинства, оппозиции и Совета Европы, которая могла бы расследовать случившееся, и это стало бы началом для возобновления доверия в обществе, отметили в Минюсте.

В свою очередь, Лукаш отметила, что предложение Генсека Совета Европы должно быть поддержано, а все, кто был причастен к насилию, должны понести наказание.

Она также отметила, что Министерство юстиции поддерживает право граждан на мирные протесты, но не поддерживает факты захвата зданий и сооружений и организации массовых беспорядков.

«Министерство юстиции защищает права и интересы граждан, и я обещаю, что так будет и в дальнейшем. Мы не являемся судебным или правоохранительным органом, но все, что от нас зависит – будем обеспечивать», - сказала министр юстиции.